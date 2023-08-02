查扣刀械、手槍子彈及名牌包等物。 （翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

以張姓男子為首的詐騙集團，涉嫌以股票鼓吹被害人投資，要變賣時又以話術要求對方再繳錢，初步清查有17人共遭詐6360多萬。高雄市刑大掌握破獲該水房據點，發現有多本相關法律書籍，以虛擬貨幣幣商虛擬貨幣買賣交易來掩飾洗錢罪責。

該詐騙集團透過社群軟體廣告「股票分析投資賺錢」，引導被害人認識假冒投顧老師，打出「保證獲利，穩賺不賠」，被害人不疑有他，誤以為投資股票而匯款，等到要賣掉股票變現時，又遭詐騙集團假冒投顧公司客服再以話術告知「需繳交股票分紅」才能出金，反覆依照指示匯款，發現仍無法出金才驚覺遭詐騙。警方初步清查被害人計有17名，遭詐騙總金額新臺幣6360萬餘元。

高雄市刑大追查發現，43歲張姓嫌犯開空頭公司，招募、指揮黃、夏、何等3嫌擔任車手，等被害人遭詐騙贓款匯入第一層帳戶後，再將錢層轉至張嫌所成立的公司戶內，再指揮車手前往臨櫃大額提領並上繳張嫌，利用虛擬貨幣交易買賣來掩飾洗錢，設計層層斷點規避警方查緝。

上個月20日結合科技偵查隊、鳳山分局及保安大隊特勤人員，攻破位於鳳山區的水房據點，並兵分多路分別於林園區、苓雅區等6處同步執行搜索，逮獲以張嫌等4人，並分別查扣存摺、人頭電話卡、點鈔機、刀械、手槍、子彈、擦槍工具、網銀IKEY、手機、名牌包、監視器、電腦數台、贓款41餘萬、虛擬貨幣泰達幣等。

警方更該據點現場發現多本相關法律書籍，規避手法高明令警方咋舌，警方以詐欺、違反洗錢防制法等罪，將張等人移送高雄地檢署偵辦。張經檢方聲押獲准，其餘3人獲1萬元到5萬元交保。

詐騙集團洗錢虛擬貨幣