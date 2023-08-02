台東縣政府與國立台東大學合作辦理鳳梨釋迦品質認證輔導課程，今天第1場次全數額滿。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

大陸6月20日同意符合管理規範的台東鳳梨釋迦可輸陸，為讓包裝廠業者符合品質管理規範，台東縣政府與國立台東大學合作辦理5場次「鳳梨釋迦品質認證輔導課程」，今天舉辦第1場次，110人已全數額滿，台東縣政府呼籲尚未報名的包裝廠品保人員與清潔人員儘速報名參加輔導課程。

國立台東大學校長曾耀銘提到，學校過去在台東做了許多產學合作，但都不及這次與縣府合作的鳳梨釋迦品質管理規範，如此貼近農產業並且實質幫助農民。按規範操作，實驗結果顯示有害生物清除率能達到99％以上，符合陸方品質標準，相信若能通過世界前幾大市場的品質要求，未來鳳梨釋迦能有更多海外通路。

農業處長許家豪指出，凡參與此次輔導課程包裝廠業者，縣府都會協助辦理後續包裝廠註冊作業，日前大陸公布的3家包裝廠因為屬試驗性質，合作農民較少，同步需再註冊，擴充登錄果園數量，農民只需儘快申請產銷履歷並將果園登錄於已受訓的包裝廠業者，不必侷限於3家通過註冊的業者。

「鳳梨釋迦品質認證輔導課程」受杜蘇芮颱風停班停課影響，第1場次由原7月27日延期至8月2日辦理，受訓名額110人已全數額滿，明(3)日第2場已有61人報名，後續場次課程分別於8月10日、17日、24日在國立台東大學台東校區教學大樓5樓視聽教室A辦理，報名網址https://www.sugerapple.net/