網紅馮語婷日前指控鳳梨吳泓逸涉詐騙、吸毒以及販毒、「射後不理」等行為，並稱鳳梨的床伴是「尿壺」，網紅陳沂則批馮用詞沒水準，雙方一來一往爭辯，引起不少話題。對此，美女律師李怡貞於今（2）天發表對於雙姝之爭的看法，並坦言自己很喜歡鳳梨，但是「鳳梨這陣子的回應確實讓人有點失望。」

李怡貞之前與陳沂隔空開轟，現在看見陳沂與另一位網紅馮語婷筆戰，表示雙姝扯髮與自己無關，但是自己上個月起底陳沂「慣性容貌霸凌名人還在名人過世後假悼念賺流量。」並指出陳沂在自己的社群要求粉絲出征她外，還嚇得她立刻與馮語婷取暖，「去她那邊留言，也是意圖要她那邊的粉絲來出征。」

李怡貞也指出馮語婷相當看不慣鳳梨，「她不爽我以前曾經超迷鳳梨，我能理解，這社會上本來就是多元的言論自由」，而陳沂一直利用馮語婷的資料互相拉抬，「用自以為聰明的方式奪取流量，碧姬公主(馮語婷)踩線鳳梨說要告，她才搞切割，希望鳳梨，如果要捍衛自己的權益，被告應該不只一位。」

對於偶像鳳梨，陳怡貞認為保母事件中，鳳梨立意良善，因為她曾查到新聞媒體採訪他時，「當下私刑正義已經發生，他也有公開勸阻」並表示自己不會刻意搞切割，因為在執業的過程中多壞的人都遇過，但她坦言，「鳳梨這陣子的回應確實讓人有點失望，我之前在直播就說過了，如果他有繼續用(毒)，都希望他要全面退出檯面，不可能挺。」

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