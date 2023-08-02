媒體報導，位於台中市的電腦及周邊耗材商「一心國際科技」，在2012至2022年間陸續以現金回扣、贈送手機等方式，行賄三家醫院的採購人員，據了解，10年內光台南醫院，得標金額超過2,200萬元。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長楊南屏說，台中市調查處調查官去（2022）年9月20日以刑事案件需要，持函調閱2012年至2022年資訊周邊設備及耗材採購案文件，並約詢部立台南、嘉義、朴子3家醫院資訊人員，3家醫院同時啟動內部行政調查，並通報衛福部，並由衛福部派員前往上述醫院進行調查。

楊南屏提到，涉案人員其中1人不起訴，另5人已起訴進入司法審理階段。前述遭起訴的5人，皆已於2022年12月前，經各醫院考績委員會給予行政懲處，3名為組長職、記大過，其餘人員記申誡，並已調離原職務或離職。

楊南屏指出，一心是共同供應契約中的合法廠商，公立醫院或公家機關都可以自由採購，各院重大採購如醫療儀器、衛材及藥品等，都有嚴謹制度、必須報部審理，其餘細項如炭粉夾、燈泡、冷氣機等小額採購，只要進入供應契約，各院採購人員都可以自由下單，也會檢討廠商有無異常、是否獨厚。

楊南屏並提到，除這3家醫院外，會對26家部立醫院同步進行內部機制管控與流程改善，且原本就存有內控機制，會要求各院提出檢討改善機制，也會將採購人員的定期輪調時程從原先3至6年，縮短為2至3年就輪調，至於爆發弊案的一心國際，未來則會被列為拒絕往來廠商，失去進入公家採購平台的資格。