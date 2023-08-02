有些女生淚腺比較發達，只要收到禮物或伴侶為她們做貼心的事情，就會感動的落下眼淚，《小鐵星座》運勢專欄指出，生肖屬蛇、羊、牛的女人在戀愛時，容易因為一件小事就感動得熱淚盈眶。

▍屬蛇的女人

屬蛇的女人看事情總是從細微角度出發，會覺得她們斤斤計較不好相處，因此惹怒對方。另一方面，她們容易被感動，只要懂的人都知道，稍微花點心思就能把她們哄得開心，也會覺得對方貼心，瞬間感動到流淚。

▍屬羊的女人

屬羊的女人不管跟任何人相處，都會建立起一道厚重的心牆，她們敏感多疑，深怕受到傷害，只有再被對方感動後才會打開心房。她們擅於觀察，並在心裡默默分析著對方，若當對方向前關心她們，哪怕只是做一件小事，也會感動得落下眼淚。

▍屬牛的女人

屬牛的女人在別人眼中看似鐵石心腸，事實上只是為了遠離太過於做作的異性，但相反的，若拿出誠意與她們相處，並注意細節上的小事，就能打動真心，甚至不經意的為她們做一些事，也會讓她們瞬間感動到眼淚止不住。