新竹市大湳雅公園二期綠美化剛啟用，而位於大雅路的停車場開放免費試停，但有民眾反映，停車場出入口設有雙黃線，但汽機車都直接左轉，易與直行車相撞，非常危險。對此，市府表示，車輛違規跨越雙黃線進出停車場已違規，將評估設防撞軟桿，也會請警察局加強取締。

新竹市政府於2020年推出「大湳雅公園計畫」，去年4月拆除原有建物後，2021年初，將設計改成仿造第1期的簡易綠美化，有步道和石椅讓民眾可以散步使用，今年7月正式啟用。同時位於大雅路的停車場也開放免費試停，新增176格機車位和64格汽車位供民眾使用，盼能減緩周遭停車空間不足的問題。

但有民眾反映，啟用後的汽機車停車場出入口車輛駕駛亂象叢生，嚴重危害行車安全，從湳雅大公園停車場離開的車輛，經常違規穿越雙黃線，明明大魯閣停車場塔入口與湳雅大公園停車場都是雙黃線禁止車輛穿越區域，但卻常見汽車違規左轉，易與直行車輛發生碰撞。

民眾也認為，可能因大雅路幅較寬，衍生交通亂象，這些都容易造成交通違規及事故，也建議應該在大雅路中間設置黃色的防撞軟桿，以避免車輛違規左轉進汽機車停車場，同時應請警方加強取締違規的車輛，以維用路人安全。

對此，市府交通處表示，有關民眾關心大魯閣湳雅廣場及大湳雅公園停車場進出問題，目前大湳雅公園停車場都發處已完工點交給交通處管理，近期交通處會發布停車管制公告及宣導，預計9月1日起實施收費，每小時收費30元，避免車位遭長期占用。

至於車輛違規跨越雙黃線進出停車場已屬違規行為，市府則表示，將評估設置防撞軟桿，也會協請警察局加強違規取締。