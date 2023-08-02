雄獅表示，自行車補給站將提供單車與汽機車租賃、淋浴設備、行李託運直送飯店、旅遊諮詢等全方位服務，全台首座「鐵道版」禮賓候車室則能享受特色風味餐飲，服務對象包括台鐵會員、EMU3000型騰雲座艙乘客及特定簽約企業，感受台灣鐵道旅遊的升級體驗。

台鐵「宜花東自行車補給站」站點共13處，由雄獅耗資近2千萬元、歷時半年建構，將分階段上路提供旅客交通租賃及旅遊諮詢，包括單車與汽機車租借、周邊景點、旅宿餐飲等資訊，以一站式模式提供民眾規畫遊程。

雄獅舉例，花蓮站點提供單車、電動輔助自行車、電動機車等租借服務，並提供簡易維修、水源補給與淋浴設備等，同時攜手旅宿業者合作提供「行李寄存、直送飯店」的託運服務，也設計多條「花東鐵馬遊程」。為符合低碳運具概念，未來亦將逐步提供電動汽車租借。

為完善鐵道旅遊體驗，台鐵比照航空公司貴賓室，於花蓮站打造首座「鐵道版」禮賓候車室，導入美學設計、融合在地特色元素，設有沙發休憩區、免費充電插座、無線網路、專屬化妝室、免治馬桶等，並提供精緻茶點，最低消費150元起即可入內。

雄獅指出，台鐵花蓮禮賓候車室餐飲由雄獅集團欣食旅進駐規畫，結合在地食材提供獨特體驗，並攜手花蓮知名邊境法式點心坊設計「花蓮禮賓室限定版」特色甜點組合。全台禮賓候車室尚有南港、新烏日、新左營設置中，其中南港禮賓候車室預計今年底完工啟用。

雄獅指出，宜花東自行車補給站、花蓮禮賓候車室及全新雄獅花蓮門市，為布局東部鐵道場域的重要三箭，若與鳴日號、鳴日廚房、藍皮解憂號觀光列車和兩鐵旅遊列車串聯，更能促進低碳觀光發展，期盼攜手產業夥伴發揮場域最大綜效，打造東部綠色旅遊新體驗。