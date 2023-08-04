綜合法新社和路透社報導，對加國「線上新聞法」（Online News Act）同樣感到不滿的谷歌（Google）說，隨著愈來愈多政府試圖讓科技公司為新聞內容付費，谷歌也考慮採取類似舉措。這項議題正在全球掀起辯論。

Meta在聲明中表示：「加拿大用戶將無法再瀏覽加拿大新聞出版商和廣播公司發布的新聞連結和內容。」

此外．加拿大臉書和Instagram用戶也無法再查看外國網站發布的新聞，以及在這兩個平台分享文章。

Meta指出，從今天開始的變化將在「接下來幾週內」實施。

法新社記者今天仍可在臉書平台看到新聞，但有些用戶通報接獲訊息稱，這類內容已被封鎖。

「線上新聞法」是以澳洲2021年推出類似的開創性立法為基礎，目的在於支持陷入困境的加拿大新聞業者；這個產業在過去10年間面臨廣告收益大量流失，數以百計出版商關門大吉。

這項新法要求谷歌母公司Alphabet和Meta等數位巨頭與加拿大媒體就其平台上分享的新聞內容與資訊洽談公平的商業協議，否則將面臨有約束力的仲裁。

加拿大國會預算監管機構2022年10月發布的報告估計，這項立法將使數位平台每年須向加拿大報媒支付約3.3億加元（約新台幣78.5億元）。

Meta表示，這項法案不僅存在缺陷，且是基於「錯誤前提，即Meta從我們平台共享的新聞內容獲得不公平利益，而事實恰恰相反」。

Meta認為，新聞媒體在臉書和Instagram分享內容是為了吸引讀者點閱，這反而有助他們盈利。

Meta還說：「我們的用戶不是為了瀏覽新聞才使用這個平台。」

Meta曾表示，新聞內容的連結僅占用戶推送內容不到3%，並認為其缺乏經濟價值。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）5月表示，這類說法有缺陷，「對我們的民主和經濟構成危險」。