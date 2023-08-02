警方破獲以丁姓男子為首的詐騙集團，查扣手機、人頭帳戶等贓證物。(警方提供)

家住台南、40多歲的楊姓上班族，家中經濟環境不錯，多年來工作存了筆錢，去年卻因接獲丁姓男子為首的詐騙集團電話，對方佯稱楊男個資遭盜用，假稱必須「監管帳戶」，並要楊領出存款後「丟在國小草叢旁」，楊男信以為真，前後遭騙走650萬元才驚覺受騙，警方持續追查，日前破獲該集團、查獲25名犯嫌。

「監管帳戶」要他把錢丟草叢旁 男前後被騙650萬

刑事局中打去男接獲楊男報案，他指稱，接到詐騙集團電話，對方聲稱自己的個資外洩、且涉及刑事案件，要求提供帳戶內現金、存簿等讓檢警監管，當時感到很害怕，便依照對方的要求，將存款300萬領出後丟在台南善化區一所國小圍牆外的草叢。

楊男除了領出300萬現金給對方，還將自己的存簿、密碼都以同樣方式交付給詐騙集團，前後損失達650萬元。刑事局獲報後偕同善化警分局、彰化縣刑大等單位偵辦，鎖定以丁姓男子（42歲）為首的詐騙集團，且發現丁男等人為了躲避查緝，還透過車手搭高鐵往來等方式設下斷點，導致查緝難度增加。

經過持續1年追查與蒐證，檢警6月間收網，逮獲丁男等集團成員共25人，並查扣進口房車、勞力士名錶及現金、人頭卡、手機等贓證物，初步估算，該集團行騙至今不法所得應超過3000萬元，依組織犯罪防制條例、詐欺及洗錢防制法等罪嫌法辦。