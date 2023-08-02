行政院政務委員吳澤成（左）、宜蘭縣長林姿妙（中）、宜蘭縣議會議長張勝德（右）等人，今一同出席「碼崙橋改建工程」動土典禮。（宜蘭縣政府提供/吳佩蓉宜蘭傳真）

耗資4億1430萬元的宜蘭縣大同鄉「碼崙橋改建工程」，今（2日）舉辦開工動土典禮，計畫將橋址外移至河口改建，以降低碼崙溪土石淤積及洪水對橋梁安全的影響，工期660天，預計2025年完工。縣長林姿妙表示，期望這座跨越兩岸承載族人安全的大橋，可發揮其功效，不畏風雨、不分畫夜的守護著族人及用路人。

宜縣府今舉辦動土典禮，縣長林姿妙、行政院政務委員吳澤成、縣議會議長張勝德、立法委員孔文吉等人出席，部落耆老以泰雅族人傳統祈福方式，獻上豬肉、小米、酒等，祈求工程平安順利。

碼崙橋位於大同鄉宜51線跨越碼崙溪，連接東壘與碼崙兩部落的重要橋梁，1996年完工啟用，宜51線亦為台7線與台7甲線的替代道路；由於碼崙溪集水區上游國有林區裸露崩坍地，造成土砂量豐富，每逢豪大雨侵襲後，碼崙橋溪床常有明顯土砂淤積，使得交通動線有中斷的潛在危機。

縣府交通處指出，為解決土砂淤積問題，自2002年迄今各機關陸續投入清疏及治理經費，仍無法有效改善長年淤積，導致溪床持續抬升的問題；遂縣府積極籌措經費改建，以大幅降低河道淤積後，避免再次發生如2012年宜51線田古爾橋遭沖毀的事件。

交通處說明，此工程橋址將外移80公尺至河口，採場鑄懸臂預力箱型梁橋建置，橋長510公尺、橋寬10公尺，除提高橋體高程外，也會減少落墩數，降低土石淤積及洪水的影響；總經費為4億1430萬元，其中原住民族委員會補助1490萬元、農業部補助3億5784萬元，縣府自籌4166萬元，已完成發包。

交通部進一步指出，工期為660天，預計2025年完工，完工前現有碼崙橋會繼續使用，待新橋建成才會拆除；期盼透過碼崙橋改建提升當地出入交通安全，進而完善當地交通路線、產業運輸、緊急避難、疏散、救災等功能。