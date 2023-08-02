昨（1）日一名網友到花蓮某餐廳用餐，目擊店員將客人吃剩的白飯全部倒回電鍋，質疑店家讓客人吃回鍋飯，業者今公布監視器畫面澄清，店員僅是將白飯集中處理，後續交由員工帶回給附近的家禽食用，並向爆料者喊話「若是刻意栽贓，就會提告。」

餐廳業者向《中時新聞網》表示，餐廳內用桌多達50桌，要整理剩餘的白飯並非容易的事，才會將每一桌吃剩的白飯統一放在餐車，集中倒回電鍋，為減少每日的廚餘量，會把白飯和其他剩菜分開處理，白飯員工會給附近的家禽食用，並非爆料者說的「回鍋飯」。

店家表示，客人吃剩的白飯會給員工帶回給家禽食用。（圖／截圖自店家提供監視器畫面）

業者指出，餐廳平常都是旅遊團的生意，而爆料者是散客，昨天中午12點半左右入內用餐，在最後出餐時間下午1點半店內用的客人都已差不多，店員就開始收桌，爆料者不斷地拿起手機拍攝，業者坦言當時員工整理白飯的動作確實造成消費者觀感不佳，強調造成社會大眾感官不佳，會再對員工做訓練教育，但保證沒有回鍋再給後續來客食用，不僅不衛生也非常噁心。

業者說，今日新聞被爆出來後，陸續接獲不少已訂餐的旅行團電話詢問，衛生局也有到店內關切，造成營業困擾，同時也公布昨日員工將店內剩餘白飯帶回家的畫面證明，並向爆料者喊話「若是刻意栽贓，就會提告。」