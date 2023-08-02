▲海巡署北部分署人員勸離遊客。（海巡署北部分署提供／徐佑昇新北傳真）

▲海巡署北部分署人員勸離遊客。（海巡署北部分署提供／徐佑昇新北傳真）

卡努颱風逼近 海巡勸離遊客76人 不聽硬闖最高恐罰25萬

受到卡努颱風外圍環流影響，北海岸及東北角目前已有長浪發生，中央氣象局於貢寮區的景點龍洞地區更觀測到3至3.5米左右的浪高，為維護民眾生命財產安全，海巡署北部分署2日持續針對公告管制區內逗留民眾及釣客，進行依法勸離，共計勸離76人36車。海巡署呼籲，民眾擅闖公告警戒區域經勸導不離去者，將依「災害防救法」裁罰，最高可處25萬元以下罰缓，並提醒民眾切勿冒險從事各項水域遊憩活動，以策安全。

北部分署表示，由於卡努颱風逼近，今日已派遣156人次68車次，針對宜蘭、基隆至新北地區熱門水域遊憩區域，主動實施勸離及宣導民眾於颱風警報期間，勿冒險至海邊從事各項活動，目前共計勸離76人36車，確保民眾生命財產安全。

北部分署表示，民眾若擅闖公告警戒區域經勸導不離去者，將依「災害防救法」蒐證函送主管機關裁罰，可處5萬元以上二25萬元以下罰缓，另提醒民眾切勿冒險從事各項水域遊憩活動，並隨時注意氣象資訊，以確保自身安全，若遇到救溺案件時，請儘速撥打「118」海巡服務專線，海巡署接獲通報將立即前往協處，爭取黃金救援時間。

而同樣負責防災的新北市消防局第六大隊表示，卡努已形成「長浪」情形，至海邊活動恐生危險。第六大隊說明，「長浪」為風力持續吹拂海面，波浪逐漸成長並向四方傳播而形成波長較長的浪，其傳播距離遠，挾帶能量較大，傳播速度較快，在颱風來臨前會先到達海岸，在大海不容被易察覺。

但長浪到了岸邊時，在地形效應下會形成3到4公尺浪高，尤其在風不大時，容易讓人失去戒心，一般岸邊突如其來的大浪或颱風來襲前後的長浪、瘋狗浪即屬此類。

第六大隊目前針對轄內東北角海域及北海岸強化防颱勸導巡邏，並配合區公所及海巡勸導在海邊釣魚及觀浪民眾，呼籲民眾颱風影響期間勿前往海邊釣魚、戲水、觀浪。

第六大隊呼籲，卡努颱風來襲期間，民眾應配合新北市政府各項預防性避難及管制措施，有關新北市各項防災資訊，如活動異動及氣象預警資訊等，可至「新北災訊E點通」(https://e.tpf.gov.tw/)、「新北市防災宣導互動網-災時專區」(https://www.dsc.ntpc.gov.tw/Disaster/Index）、臉書「我的新北市」及LINE「新北市政府」查詢。