縣府、公所2日舉辦說明會，陳椒華親自到場聆聽。（吳建輝攝）

有農民不滿重劃後分配原本臨路變沒路，這樣還要讓15％地做路，甚至未告知重劃會損失農地還要負擔工程款，認為漏洞百出。（吳建輝攝）

彰化縣二林鎮萬興里萬興排水旁農地水路老舊狹小，農機具出入不便還會淹水，公所2年前框定周遭98公頃農地進行「柳子溝農地重劃」，當地7成地主申請，不過立委陳椒華接獲農民陳情，認為重劃強搶農地，甚至會喪失農保資格，縣府、公所2日舉辦說明會，陳椒華親自到場聆聽。

事實上，上月陳淑華就曾開記者會，邀請縣府、公所釐清相關權責。當時問題聚焦在農民認為公所把「申請書」充當為「意見調查書」，裡面沒有「不同意」的選項，甚至未寫明「農民負擔」部分，遭批想拐騙農民同意。

說明會邀集重劃區內所有農民到場，其中7成主動申請的農民聽完說明後就離開，留下大約30位農民在場，不滿重劃後分配原本臨路變沒路，這樣還要讓15％地做路，甚至未告知重劃會損失農地還要負擔工程款，認為漏洞百出。

縣府地政處表示，二林公所為解決各項農田水路問題，規畫柳子溝農地重劃，範圍東至彰116線縣道，西至萬興排水幹線，南至柳子溝排水支線，北至鎮有農路；自2019年開始訪查萬興里西保庄一帶農地，經調查面積同意比率69.9％，所有權人同意比率達71.3％

地政處說，部分農民認為他們不同意重劃，但依規定只要重劃區內私有土地所有權人過半數及所有土地面積超過區內私有土地總面積半數者申請，經主管機關報經上級主管機關核准後，即可優先辦理。因此只有申請，沒有同不同意的問題。對於反對聲音可以理解，會持續與民眾溝通。

陳椒華表示，今天下鄉就是希望搭起農民與內政部、縣府之間的溝通橋樑，會中縣府積極答覆，但仍有民眾不滿，其中農民在意的農保部分，原本有農保資格但重劃後因土地面積變小，導致失去農保資格，將回去與相關部會討論。