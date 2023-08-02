繼馬婷霞獲銅、鍾俊傑闖進金牌戰之後，女子62公斤量級的邱少萱，剛才在四強賽直落二不敵泰國選手TONGCHAN Sasikarn，順利獲得銅牌。

邱少萱這次從32強賽開始踢起，先2比0擊敗西班牙選手，16強賽2比1險勝斯洛維尼亞選手，8強賽2比0勝法國選手。

4強賽面對泰國選手TONGCHAN Sasikarn，邱少萱的攻勢全面被壓制，第一回合2比7落敗，第二回合更是1比16潰敗，最終0比2敗陣。