繼馬婷霞獲銅、鍾俊傑闖進金牌戰之後，女子62公斤量級的邱少萱，剛才在四強賽直落二不敵泰國選手TONGCHAN Sasikarn，順利獲得銅牌。
邱少萱這次從32強賽開始踢起，先2比0擊敗西班牙選手，16強賽2比1險勝斯洛維尼亞選手，8強賽2比0勝法國選手。
4強賽面對泰國選手TONGCHAN Sasikarn，邱少萱的攻勢全面被壓制，第一回合2比7落敗，第二回合更是1比16潰敗，最終0比2敗陣。
繼馬婷霞獲銅、鍾俊傑闖進金牌戰之後，女子62公斤量級的邱少萱，剛才在四強賽直落二不敵泰國選手TONGCHAN Sasikarn，順利獲得銅牌。
邱少萱這次從32強賽開始踢起，先2比0擊敗西班牙選手，16強賽2比1險勝斯洛維尼亞選手，8強賽2比0勝法國選手。
4強賽面對泰國選手TONGCHAN Sasikarn，邱少萱的攻勢全面被壓制，第一回合2比7落敗，第二回合更是1比16潰敗，最終0比2敗陣。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。