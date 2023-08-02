台南市警一分局偵查隊副隊長邱聰憲到場提醒被害人，走法律途徑才是最有可能討回錢財的方式。（王家貞提供／洪榮志台南傳真）

台南市30多位被龍海集團吸金詐騙的大陸新住民，在台南市新住民協會理事長邱素禎的帶領下，向市議員王家貞陳情。有被害人控訴被騙高達1300萬元；遭吸收成為龍海幹部招攬大批姊妹淘入會的陳姓幹部，更當場下跪哭求朋友們的原諒。

據了解，大本營在高雄市的知名生命禮儀公司「五互集團」旗下子公司「龍海生活事業」，今年5月才因違法販賣契約商品，涉嫌吸金逾220億元，遭高雄地院罰款2億元，女總裁陳秋白也被判刑10年6月，全案正上訴審理中。

不料，上個月高雄地檢署再度發動搜索，發現龍海仍持續運作吸金。檢方怒斥該集團「目無法紀」，訊後諭令陳秋白300萬元交保，其餘幹部100萬至15萬元不等交保。

台南市的被害人向王家貞陳情說，她們大多數都是嫁來台灣的大陸新住民，龍海集團的詐騙手法，與許多吸金詐騙案如出一轍，通常先贏得被害人的信賴，誘使她們成為吸金幹部後，再利用話術結交新住民朋友，鼓勵大家將存款投入龍海集團成為會員。

被害人說，龍海集團聲稱投入4萬至15萬不等，期滿1年、3年或6年後，就可獲得3至6％不等的回饋金或等值消費券。其中，光是台南分部的受害者即高達數百人，個人被騙最高金額達1300萬元。

被吸收成為幹部的陳姓幹部，更因招攬許多姊妹淘入會，難過得當場下跪請求大家的原諒。

市警一分局偵查隊副隊長邱聰憲也到場提醒被害人，此時此刻走法律途徑才是最有可能討回錢財的方式。邱聰憲還建議，「法律是保護懂法律的人」，大家應該集體找律師訴訟，竭盡所能蒐集各種來往憑證及資料證據，證據越多越有利法庭審判，且還要打團體戰節省時間，並強化法院對此重大詐騙案件的審理印象。

近2個小時的陳情過程，王家貞再三呼籲被害人先放下情感面的痛，以理性思考如何解決問題才是該走的路，更籲請鄉親投資務必慎重再慎重，面對不合常理的利益更應該特別小心。