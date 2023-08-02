桃園市新明國中青少棒取得亞太區代表權，將赴美國密西根州進行世界賽。（呂筱蟬攝）

桃園市龜山國小少棒隊取得亞太區代表權，睽違11年將參加威廉波特世界大賽。（呂筱蟬攝）

桃園市學生三級棒球隊在今年國際賽表現突出，其中龜山國小少棒取得亞太區代表權，將參加威廉波特世界大賽；新明國中青少棒隊更是在亞太區賽事中6戰全勝且1分未失，將前往美國參加世界賽。桃園市長張善政2日表揚選手並授旗，預祝教練及選手們都能再創佳績。

龜山國小少棒隊6月參加2023年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽獲得冠軍，是繼2009、2012年以來，第3度前往美國挑戰世界少棒錦標賽。總教練李政達說，球隊在謝國城盃拿過6次冠軍，因疫情關係有2年未去打世界賽，這次選手集訓都很認真練習盼達到最佳名次，威廉波特世界盃比賽強度高，且美國華僑和同鄉會很支持關注賽事，希望選手把壓力當作動力，以平常心面對比賽，大家身經百戰，應該可以克服緊張調整到最佳狀況。

LLB青少棒組賽事則由新明國中青少棒隊出征，團隊赴韓國首爾，出戰香港、韓國、關島、紐西蘭、菲律賓等隊，新明國中大獲全勝，6場比賽1分未失且共拿下76分，強大的火力與壓制力讓世界各國刮目相看。新明國中曾在2013、2016、2017及2018年4度獲得LLB世界次青少棒錦標賽冠軍，2011及2019年也獲亞軍，堪稱國際賽常勝軍，他們將在8月11日前往美國密西根州進行世界賽，可望再將冠軍榮耀帶回台灣。

桃園市長張善政說，桃園市建置完善的棒球三級銜接制度，讓熱愛棒球的球員們，都能有發揮所長的舞台，期待桃園的三級棒球發展更加卓越，希望選手們都能持續加油精進，能堅持在棒球道路上築夢踏實、美夢成真，也預祝教練及選手們都能再創佳績，繼續為桃園爭光。