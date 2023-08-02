「2023新北市國際採購商洽會」將於9月12、13日舉辦，本次活動聚焦「AI」、「電動車」、「智慧長照」及「ESG 綠色能源」等4大主題產業，匯集來自歐、美、亞等地至少20家以上國際買主，與新北業者洽談採購事宜，同時今年適逢「北台區域發展推動委員會」20周年，因此平台其他北台7縣市也受邀共襄盛舉，活動即日起至8月31日止受理企業免費報名參加。

經發局長何怡明表示，新北市政府為協助業者拓銷優質產品至海外市場，透過國際採購商洽會串連國際資源，拓展全球合作夥伴，透過邀請全球國際買家以視訊或實體洽談形式，與本土業者進行一對一商洽媒合，讓國內業者有機會與國際趨勢接軌除了開闢海外潛在商機、拓展國際知名度，更有助於產業升級，讓新北市持續提升國際競爭力。

本次活動主要聚焦於「AI」、「電動車」、「智慧長照」及「ESG 綠色能源」等4大主題產業，經發局表示，因應北台區域發展推動委員會成立20周年，因此今年擴大邀請平台其他北台7縣市的優質企業一同共襄盛舉，盼透過國際採購商洽會的平台，攜手將台灣的優質產品銷往國際。

此外，活動現場也邀請8縣市代表及產業界知名人士辦理圓桌論壇，聚焦北台產業發展願景，並規劃「招商媒合專區」，邀請北台灣8縣市及各家民間業者設攤提供豐富的公私有土地資訊，讓有用地或廠房需求的廠商能快速媒合，加速落實投資，持續創造經濟成長與就業機會。

活動報名時間自即日起至8月31日截止，對於國企商洽有興趣或對自家產品有信心的北台灣8縣市企業皆可免費報名參加，詳細訊息可至報名網頁查詢(https://pse.is/54p2k8)或電洽02-25987495分機110吳小姐、分機108李先生諮詢。