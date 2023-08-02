關西鎮代會主席羅仕典提出鳳山溪河床汙泥徹底清除等7項訴求，認環保局長應該換人。（羅浚濱攝）

新竹縣關西鳳山溪0612汙染事件，後續處理及求償問題，立委林為洲邀水公司和環保署等單位2日在關西鎮公所召開協調會，關西鎮長陳光彩指事件發生已52天，艾斯巴達公司貝克桶未移除，汙染底泥也未全部清除，環保局3承辦人未能詳細說明清汙計畫，讓與會入士砲轟應「開除」環保局長朱振群！

水公司三區處在會中說明鳳山溪水源汙染件 緊急應變及後續處情形，環保署北區管理中心則強調會全力協助處理汙染源。陳光彩則直指艾斯巴達14桶貝克桶汙染源，還堆還違法建物內，鳳山溪被汙染的底泥，環保局也未全部清除，52天了到底可時能全部清除完畢？

環保局承辦人員表示，已要求艾斯巴達公司提出清除14桶廢液汙染桶的計畫，但該公司迄今未提，再不提將由該局提出。但無法詳細說明汙染底泥清除計畫，引發民代強烈不滿，要求提出具體清淤計畫的時程表，痛批環保局效率太差！

縣議員徐瑜新指環保局對清汙計畫開過多次會，汙染事件已過了52天，卻無法詳細說明，包括縣府要15日要拆除艾斯巴達違建，貝克桶要移除何處等都要講清楚。

縣議員羅仕琦指他要求環保局長朱振群，趕快處理此次汙染事件，但他看到環保局公文竟要授權鎮公所處理，他實在看不下去，到底在等什麼？

鎮代會主席羅仕典以關西鎮水汙染自救會會長身份，提出鳳山溪河床汙泥徹底清除等7項訴求，環保局遲未清除，關西民眾真的受不了了，環保局長應該換人，獲得現場民眾附合喊「下台、開除朱振群！」

林為洲結論表示，環保署除提出檢測報告，也承諾會對縣府環保局提出的清淤和廢棄物清除計畫，在預算和專業上提供協助，艾斯巴達違章由縣府進行，水利署劃設鳳山溪水質水量保護區為長遠計畫。