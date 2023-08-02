Kai-Wei Teng strikes out his 10th victim of the night setting the new season high for the River Cats! #NoKWTinKeiWeiTeng pic.twitter.com/z1zEaX3abR — Sacramento River Cats (@RiverCats) August 2, 2023

效力於巨人3A的台灣好手鄧愷威，1日登板先發出戰響尾蛇3A，主投5局狂飆12張老K，響尾蛇打者全被鄧愷威K過一遍，12次三振也寫下本季單場新高，不過鄧愷威退場時球隊落後1分，自家打線遭封鎖，鄧愷威無緣以勝投身分作結。

響尾蛇3A打線當中，本季曾登上大聯盟的小弗萊徹（Dominic Fletcher）頗具知名度，他是效力天使隊大佛萊徹（David Fletcher）的弟弟，季初也兄弟倆也代表義大利來台出征經典賽，中華隊預賽碰上義大利，鄧愷威並未出賽，無緣早一步實現對決。

小弗萊徹首打席揮空三振，鄧愷威越投越來勁，次局連飆3K送出三上三下，鄧愷威全場唯一丟掉的分數，是在3局遭到阿德里安德卡斯提歐（Adrian Del Castillo）擊出三壘安打，面對下一位打者投出暴投，三壘跑者回到本壘攻下分數，第4局鄧愷威再以單局3次三振結束半局。

鄧愷威5局投完用了86球，其中52顆是好球，飆出12次三振是本季新高，2021年鄧愷威面對水手1A曾投出單場13K，被敲出1支安打失1分，另外投出2次保送，無奈打線不給力，只在7局攻下1分，最終1比5不敵響尾蛇3A，鄧愷威吞下本季在3A的第3敗，自責分率為3.38、累積三振數45次。