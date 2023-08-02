許仁杰劇中請來羅文裕助攻彈唱告白。（民視提供）

羅文裕客串，和羅巧倫、許仁杰開心對戲。（民視提供）

許仁杰在民視八點檔《市井豪門》中為了追求律師前輩羅巧倫，找來金曲歌手羅文裕助攻，陪他一起合唱示愛，散發濃濃粉紅泡泡。羅巧倫表示，這輩子還沒遇到有男生對她自彈自唱，沒想到光是排戲走位，就讓她忍不住熱淚盈眶，她說這一招真的很有用，而且會唱歌的男生真的加分很多，連顏值也加分了！

許仁杰則說這一次真的太榮幸可以跟羅文裕一起合唱〈 你的名字像一首詩〉

，兩人以前有在音樂節目合作，這是第一次在戲劇上遇到，相當有趣。羅文裕表示這算第一次幫別人唱情歌告白，通常都是在求婚場合或者婚禮場合才會自彈自唱，沒想到在八點檔獻唱本色演出。

羅巧倫表示自己很喜歡聽羅文裕的歌，而且羅文裕的台語也說得很好，很希望經過這一次演出可以讓他以後更常演出。羅文裕聽到稱讚，表示自己也很喜歡看八點檔，如果真的要他挑戰演出，他很想要演反派，所以特別要來跟羅巧倫請教，他還在現場現學現賣反派的台詞，讓眾人笑翻。

許仁杰則說很難得在電視台遇到同鄉的人，他跟羅文裕都是高雄美濃的客家人，兩人沒在故鄉遇到，反而都在節目上碰到，這一次更開心可以合作戲劇。羅文裕鼓勵他繼續創作歌曲，不要忘記血液裡的音樂靈魂。兩人在現場相見歡，除了合唱〈 你的名字像一首詩〉之外，還接受現場點歌，唱了好幾首膾炙人口的歌曲，讓羅巧倫開心喊：「這集酬勞我可以不拿，太值得了！」