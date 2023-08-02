一名媽媽日前在網路上哭訴全家遭到鄰居霸凌，原因是上個月中6歲兒子尿急在13樓陽台解放，結果尿淋到7樓的鄰居，對方氣得上樓理論，讓媽媽覺得委屈，跟一個6歲小孩計較幹嘛，又不是沒道歉，指控鄰居敲詐他們300元洗衣費，言論一出，大批網友看傻眼。

這名女網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，她家住13樓，7月15日兒子尿急直接在陽台向外排泄，淋到7樓鄰居，當時兒子往下看剛好和7樓的鄰居先生對到眼，接著對方怒氣沖沖殺上樓找她們，原PO回憶「鄰居一點禮貌都不懂就直接用力敲門。」

原PO表示，她害怕被鄰居攻擊，只敢隔著門道歉，但鄰居不接受，大喊「對不起有用嗎，給我出來。」雙方僵持10多分鐘，鄰居才離開，但事後鄰居找來物業一同上門到原PO家討公道，但原PO卻控訴鄰居來找她麻煩，甚至敲詐她300元的洗衣費，質疑她怎麼教孩子的，於是原PO忍不住上網討拍「請問哪個小孩才6歲就可以知道『什麼該做什麼不能做？』一個大人真的不知道跟一個小孩計較幹嘛？又不是沒跟你道歉！」

原PO驚人言論一出，讓所有網友看傻眼，紛紛留言：「顛覆了我的想像」、「恐龍家長起手式」、「300元我都嫌少了」、「妳是來發文討罵的？」、「你家陽台到廁所的距離是幾公里…？」，還有人表示「改天人家拉一坨屎在你頭上我看你多大度，不會教還敢生啊」。