餐飲業大缺工時代來臨，在「與其等待即戰力，不如主動培育潛力」的概念下，國賓大飯店攜手聯合利華飲食，自2021年起展開「名廚領航培訓計畫」，1日迎來第三屆的「名廚領航培訓計畫」結業式，三年來，共31位學員獲頒課程結業證書，除協助啟蒙學員廚藝知識外，也為人力市場培養美食生力軍。

「傳承與延續是重點」國賓大飯店行政總主廚林建龍表示：「我們希望傳承的不僅是廚藝或菜餚，更是積極正向的人生態度。結合社福團體、聯合利華與國賓飯店的共同力量，讓更多的機會能延續下去，也為廚藝人才培育帶來正循環」。自2021年起「名廚領航培訓計畫」就以「一個月、一領域」的3個月密集課程，涵蓋中餐、西餐及點心等領域，共9堂課進行探索，除國賓團隊分享餐飲職涯歷程，也透過實作讓學員體驗飯店廚房的基礎操作，餐食烹調的衛生管理思維。

如何透過社工推薦廣邀學員是項挑戰，最終決定透過輕鬆的茶會模式，邀約學員的家長或監護人一同參與，加深印象，提高成功率。培訓計畫的學員曾表示，能參與活動感到相當開心，不僅能向名廚請益，還能從實做中獲得成就感。學員的父母也表示，孩子在課程中感到關愛，對培訓計畫的價值表示認同。

最後，聯合利華飲食策劃安排了期末遴選，並贊助學員的餐飲丙級證照的考照，接軌職場實務技能，並由國賓飯店在最後的循環中加入就業輔導，安排學員有機會至國賓大飯店的中、西餐廚房工作。