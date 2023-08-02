彰化警分局大埔派出所員警日前深夜巡邏行經彰化市大埔路時，發現周姓男子（50歲）騎乘機車搖搖晃晃，遂在行至英士路口「好運來」香店前將其攔下，測得其酒測值高達每公升0.66毫克，當場將其移送法辦。周男說，他首次酒駕就被逮，「真歹運」。

警方指出，當時巡邏至彰化市大埔路時，因是深夜時段，路上車流少，看到周男騎乘機車左右搖擺，遂在後方跟隨，並在行經至大埔路與英士路口時，將其攔停，隨即聞到周男全身酒味濃厚。

周男面對警方詢問時表示，因天氣太炎熱，他和工地同事相約外出到路邊攤喝啤酒吃宵夜，才剛剛大快朵頤、把酒言歡一番，聚會結束後心想離住處甚近，才會酒後騎機車要返家，誰知道這麼剛好遇到警方。

周男在警方要進行酒測前，還不斷喊著肚子餓，並要了兩瓶水喝下肚，結果在吹氣酒測時，因呼氣不足，在測試失敗了好幾次之後，才被測得酒測值達每公升0.66毫克，遭員警帶回警局，被依涉嫌公共危險罪嫌送辦。

周男並無酒駕紀錄，在警方酒測時不斷說自己是做工人、艱苦人，也直喊第一次酒駕就被抓，運氣真背。彰化警分局指出，為保障個人及民眾的生命財產安全，該分局將持續執行取締酒後駕車。

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