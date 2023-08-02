因應卡努颱風來襲，新北市水利局將於今晚22時起封閉大漢溪左岸三重重新橋至新莊21號越堤道間堤外便道，並同步關閉該路段橫移門（俗稱水門）及越堤道。

水利局表示，基於安全考量，上述河川區域停車場車輛自今17時起只出不進，20時起進行車輛強制拖吊作業，民眾若有車輛停放在該路段河川區域，請儘速駛離，以免愛車受損。

水利局呼籲，颱風期間考量人車安全，請勿進入大漢溪上述路段河濱公園內，以免發生危險。