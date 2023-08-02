台新銀行數位帳戶Richart上線逾7年，近日全新改版，除APP設計翻轉為簡潔新潮風格，並突破框架，推出令人期待的深淺模式轉換、快速轉帳捷徑、自選理財區塊等全新體驗，更首創以社群軟體模板打造數位銀行APP，讓客戶可互動式探索各式優惠，打造「All in Richart」的全新品牌精神，客戶想要和需要的，全部都能在Richart APP中獲得滿足。改版上線前，Richart領先同業首創盛大線上萬人封測，蒐集回饋迅速優化，體現以客戶為核心的核心理念。

台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟表示，各家數位金融產品本質大同小異，差異化關鍵在於如何透過流程及介面設計，為客戶帶來更簡便迅速的金融體驗。Richart持續領先同業，訣竅就在於「想的比客戶多」，才能走在市場前面，例如領先推出手機號碼轉帳、銅板理財，更為市場首家，當客戶以數位存款帳戶作為信用卡扣款帳戶並達成特定刷卡條件時，即提供刷卡回饋的數位銀行。

新改版的Richart介面更加客製化、社群化、便捷化，將APP主控權還給客戶，打造嶄新的四大功能首頁，讓客戶決定自己「想要」與「需要」的使用體驗與介面。首創內建widget理財小工具，讓客戶能自由打造個人專屬理財首頁。舉例來說，近期旅遊熱潮復甦，日幣匯率持續走跌，使用Richart換匯的客戶中每三人即有兩人兌換日幣，新版Richart首頁提供「外幣匯率小工具」功能，讓客戶登入Richart APP便能立刻查看日幣即時匯率、匯率低點提示與外幣存款餘額。

Richart團隊發現，逾4成的客戶會在夜晚使用手機，此次改版貼心地推出自由切換深淺模式功能，在低光源情境下也能舒適地使用。此外，Richart客戶有8成的轉帳交易對象為常用聯絡人，每筆平均需花一分鐘才能完成，新版Richart提供客製化轉帳捷徑，並可自由釘選常用收款人，將每筆轉帳交易時間縮短到20秒內，省下近三分之二時間，獲得體驗客戶一面倒好評。

另一方面，過往行銷活動資訊多在官網上揭露，新版Richart APP增加「探索」頁面，獨家導入社群互動體驗，推出「優惠限時動態」、「收藏專屬優惠」、「投票互動」等功能，瀏覽優惠訊息就像滑社群網站一樣直覺簡單。

Richart目前提供30多種金融服務，涵蓋台外幣存匯、投資、貸款及保險等領域，且每月優化現有服務、平均每半年就推出新功能。為歡慶大改版，即日起至8月4日Richart加碼推出限時5天的「外幣寄杯日」換匯優惠活動，美元最高讓3.5分、日幣也有0.0875分的優惠幅度。