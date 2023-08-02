雄獅旅遊進駐，啟用花蓮自行車補給站及禮賓候車室，台鐵局長杜微、縣長徐榛蔚、雄獅董事長王文傑與地方觀光產業共襄盛舉。（王志偉攝）

位在花蓮後站禮賓候車室今天啟用，，比照機場貴賓室規格，融合在地特色元素，運用花蓮大理石材，呈現出「貴賓室即是美術館」的概念。（王志偉攝）

雄獅集團進駐花蓮後站禮賓候車室，提供在地食材與舒適環境。（王志偉攝）

為強化車站多元旅遊服務機能，加上低碳旅遊風潮興起，台鐵在宜花東13車站規劃自行車補給站，打造「鐵道x鐵馬」共遊旅遊方式，花蓮站今天啟用，提供單車租賃、淋浴設備及旅遊諮詢等服務，花蓮後站禮賓候車室今天同步開放，感受鐵道旅遊升級體驗。

台鐵與雄獅旅遊合作，在宜蘭頭城站、冬山站，花蓮新城、花蓮、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里站，台東池上、關山、鹿野及台東站共13站設置自行車補給站，今天啟用花蓮、新城、玉里及台東等4站，8月底可達11站，今年底全數完成，並設計多條花東鐵馬遊程，租借電動運具可享優惠。

台鐵局長杜微、雄獅旅遊董事長王文傑、雄獅旅遊董事總經理黃信川、花蓮縣長徐榛蔚及地方產業人士到場參與啟用典禮。

王文傑表示，促進低碳觀光發展，東部適合「慢」旅遊，鐵路加鐵馬帶來綠色遊程，兼顧便利性和舒適性深入探訪特色小鎮，未來期盼與觀光產業夥伴共同攜手，發揮場域最大綜效，打造東部綠色旅遊新體驗。

黃信川也說，低碳旅遊是全球風潮，最低碳的運具就是鐵道，讓遊客從下火車就是旅遊的開始，行李及伴手禮可直接托運到飯店，就可輕裝租單車去旅遊。

杜微指出，台鐵花蓮站，暑期旅遊旺季期間，平均每天進出站人數2萬5000多人，以遊客居多，低碳觀光，推動旅程使用火車、單車，象徵東部觀光旅遊全新開始，未來也將積極推動花蓮創生。

此外，由雄獅旅遊進駐，比照航空公司貴賓室，在花蓮後站打造首座「鐵道版」禮賓候車室今天啟用，設計融合在地特色元素，提供台鐵會員、騰雲座艙旅客及特約客戶入場，未來還有台北南港、台中新烏日及高雄新左營等站的禮賓室將陸續開放，南港今年底就能啟用。