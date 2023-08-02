億萬富豪馬斯克近期將去年收購的社群媒體「推特」（Twitter）更名為X。X昨天在美國聯邦法院控告非營利組織「對抗網路仇恨中心」，原因是該組織的報告認為X充斥仇恨言論。

法新社報導，這起訴訟的副本資料顯示，馬斯克（Elon Musk）旗下的X指控「對抗網路仇恨中心」（Center for Countering Digital Hate,CCDH）進行「有缺陷」的研究，導致馬斯克的科技公司損失數千萬美元。

「對抗網路仇恨中心」在美國、英國都設有辦公室，經常針對X、TikTok或臉書（Facebook）等社群媒體平台上的仇恨言論、極端主義或有害行為發表相關報告。

然而，昨天晚間在舊金山提起的訴訟中，控方大致的法律依據是指「對抗網路仇恨中心」在獲取報告數據的方式違反了X的服務條款。

「對抗網路仇恨中心」創辦人兼執行長阿邁德（Imran Ahmed）今天表示，馬斯克的法律行動是為了讓批評者噤聲，而這「直接出自威權主義的劇本」。

阿邁德支持其中心的研究，並表示結果顯示仇恨和虛假訊息在馬斯克經營的X中「如同野火般蔓延」。

行事乖僻的馬斯克在訴訟中要求法院給予X一筆未具體說明的現金賠償，並命令「對抗網路仇恨中心」終止其收集報告數據的方式。

X提出的訴訟指控「對抗網路仇恨中心」及其在英國的上級組織是「偽裝成研究機構的激進組織」。

X在訴訟中辯稱，該非營利組織以不當方式獲取數據，因此可「擇優挑選」資訊，用以支持X充斥有害內容的報告。

阿邁德在一份聲明中表示：「馬斯克試圖射殺強調其平台上內容有毒的信使，而不是處理他所創造的有毒環境。」

阿邁德說：「馬斯克的欺壓不會讓我們沉默。」（譯者：屈享平/核稿：楊昭彥）1120802