時序進入8月份，台灣吠陀占星權威李靜唯分析，8月份吠陀射手、巨蟹事業運旺，天秤事業發展可能出現停滯；吠陀摩羯、金牛、處女及雙魚留意感情狀況；吠陀天蠍、水瓶財運起伏大，雙子、獅子留意財務狀況；吠陀牡羊可能出現健康問題，要特別注意腸胃狀況。

吠陀占星星座對照表。

▍事業方面要注意的星座

天秤座（平）金星逆行回到10宮

事業發展出現一些停滯或阻力，可能涉及到與升遷、項目推進等問題。建議對事業目標和未來職涯重新評估及反思，審慎思考需要做出何種調整或改變。

射手座（平）火星進入10宮

這個月可能有新的事業發展和晉升機會，或是被賦予更多責任，對未來充滿企圖心。建議事業目標盡量維持一致性，太多想法只會適得其反。

巨蟹座（凶）火星映射10宮

這個月增加動力和衝勁去追求事業目標，也可能面臨更多挑戰和競爭對手，必須付出更加多心力克服困難，才能取得成功。

▍感情方面要注意的星座

摩羯座（平）金星逆行回到7宮

金星逆行導致感情波動和不穩定，將明顯感受到關係中的緊張或衝突，甚至可能和舊情人重新取得聯繫；建議保持距離，以策安全。

金牛座（凶）火星進入5宮

單身者可能邂逅新對象，重新體驗戀愛的激情，但熱情來得快去得快；有伴侶者將面臨更多感情衝突或出現競爭對手。

處女座（凶）火星映射7宮

建議情感關係不要給予過多承諾，一旦無法兌現對感情會有很大的殺傷力，不如聚少離多，感情反而因思念而長久。

雙魚座（凶）火星進入7宮

雙方都非常忙碌，容易因為疏於溝通或太過堅持而發生爭執，建議彼此多包容並保持同理心。

▍財運方面要注意的星座

雙子座（吉）金星逆行回到2宮

審視個人支出、儲蓄和投資狀況，並思考是否要調整或改變策略。建議堅持理財思路和賺錢方式，不受市場上任何風吹草動影響，穩紮穩打才能累積財富。

獅子座（凶）火星進入2宮

這個月對物質享受的慾望十分強烈，建議保持理性消費避免入不敷出。有些投資項目可能門檻太高或是手上資金不足，不妨先觀望，不要太過衝動。

天蠍座（凶）火星進入11宮

這個月財運起伏不小，注意與朋友或工作夥伴之間的財務衝突，可能涉及借貸、金錢分配等問題，建議心平氣和面對，並保持良好溝通，找出解決方法。

水瓶座（凶）火星映射2宮

這個月在財務上計劃趕不上變化，總會發生一些突如其來的狀況或意外破財，建議量力而為，不要打腫臉充胖子。

▍健康方面要注意的星座

牡羊座（凶）火星進入6宮

這個月要特別注意腸胃問題，例如消化不良、胃酸過多或腸燥症，也要小心吃壞東西導致急性腸胃炎；建議保持均衡飲食、規律生活作息才能維持良好健康。

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