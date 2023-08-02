柯姓工人的右手、左胸側邊都有遭電擊的燒灼痕，恐是電流進出的痕跡，檢方將相驗釐清死因。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

台電公司的外包商搶在卡努颱風襲台前，進行電線桿例行性維修，南投縣39歲柯姓工人搭乘工程車吊籃，於魚池鄉東光村維修電桿時，不慎遭高壓電電擊，掛在電線桿上當場失去意識，其同事見狀趕緊打119，並將他搬至地面進行心肺復甦術（CPR），他送醫搶救仍宣告不治。全案警方調查釐清中。

警方表示，台電公司外包商工程人員施工到一半，發現高空吊籃內的柯男掛在電桿上，沒有意識，懷疑他可能施工不慎遭高壓電電擊報案，現場7、8人合力將柯男搬到地面上進行CPR搶救。

魚池消防分隊指出，獲報有人遭高壓電擊趕往救援，到場接手救援，初步檢傷，發現柯男右手、左胸側邊都有遭電擊的燒灼痕，恐是電流進出的痕跡，緊急送往埔里基督教醫院救治，柯男仍因傷重回天乏術。

警方指出，有關該起工安意外，除報請檢察官相驗釐清柯姓工人死因，後續將通知台電公司、外包廠商及現場施工工人到案製作筆錄，調查釐清事故原因。