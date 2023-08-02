52歲男星NONO（陳宣裕）近期捲入MeToo風暴，遭小紅老師等20多位受害者指控涉嫌過去對她們毛手毛腳，NONO自事發至今一路神隱，問其回應也模糊表示忘記了、交由司法處理等。今(2日)警方帶傳票上門，媒體報導，NONO態度淡然，似乎早有心理準備，除了配合警方調查外，他也表示：「遲早要面對」。

NONO近日遭小紅老師等人指控婚前、婚後曾對女性性騷擾，據《自由時報》報導，檢警今赴他家找人，當下只有他一人待在家中，老婆朱海君並不在身旁，而NONO沒緊張也沒生氣，警方現場拿出了傳票、搜索票，還沒拿出拘票時，他便答應偕同檢警到台北地檢署偵訊，接著在讓警方於家中搜索，找出部分3C證物再離開。

而先前站出控訴NONO的小紅老師，第一時間聽聞NONO被帶到北檢時，便在網上求援問哪裡可以看直播，最近她更是心力交瘁發出「不自殺證明」，表示自己被不明人士恐嚇，要求撤告，若不照著做恐有生命危險，還有疑似朱海君的朋友來她的臉書嗆她，讓小紅老師無奈說：「如果您是為了妳閨蜜（密）感到不值抱不平，應該不是來我版面撒野吧！怎麼不去問問當事人？質問加害者？應該去他的粉專下面留言才對」。

小紅老師今年6月底時單槍匹馬現身北檢，對NONO正式提告，她表示事發後已經集結快要25位受害者，她們決定向NONO提出性騷、性侵、性侵未遂、強制猥褻、性侵未成年少女等罪名告訴，而她只是第一位，之後受害者也會接力來提告，且自從她揭發NONO的行為後，這10天以來幾乎沒睡覺，也很少吃東西，「我幾乎不知道下一步該怎麼做，今天我是被輿論推到這裡的」。

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