MLB推薦賽事 : 8/4(五) 09:38，西雅圖水手@洛杉磯天使

洛杉磯天使目前在美聯外卡僅落後藍鳥3場勝差，因此在交易截止日前動作頻頻，全力衝刺季後賽，同區的西雅圖水手緊追在後，落後藍鳥3.5場勝差，兩隊都還有進入季後賽的希望。本週末天使將在主場與水手進行四連戰，首戰由大谷翔平掛帥先發，水手則預計推出華裔投手布萊恩.吳(Bryan Woo)，這場賽事不僅是美聯西區內戰，也是兩位亞裔投手首度在大聯盟賽場上正面對決。

大谷翔平近兩個月銳不可擋，出賽49場擊出24發全壘打，目前以39發全壘打獨走聯盟，但天使有威脅性的打者寥寥可數，除了大谷翔平外，僅有新秀莫尼亞克(Mickey Moniak)的攻擊指數突破8成。亟欲幫大谷翔平尋找援軍的天使球團持續出清農場換來即戰力，近日從落磯山盤來克隆(C.J. Cron)及葛里奇克(Randal Grichuk)兩名長打好手，但落磯山主場是著名的打者天堂，克隆與葛里奇克主客場成績落差大，能否替天使帶來火力支援仍是問號。

水手打線上半季乏善可陳，但明星賽後逐漸加溫，近10場場均得分高達5.2分，克勞福德(J.P. Crawford)與羅德里奎茲(Julio Rodríguez)明星賽後的攻擊指數皆突破9成，帶領水手重回爭奪季後賽的行列。但水手最大的問題在於中心打線產能不佳，第3到第6棒的攻擊指數僅有0.715，季外從藍鳥交易來的赫蘭德茲(Teoscar Hernández)本季長打率0.409是生涯新低，若球團在交易截止日前沒有補強打線，以水手現有的陣容，要衝擊季後賽有一定難度。

大谷翔平7月在投手丘上略顯疲態，前3場先發出賽一共丟掉14分，直到上週面對底特律老虎才尋回壓制力，以11次三振完封對手。另一方面，大谷翔平生涯以投手面對水手時，出賽8場自責分率2.02，被打擊率僅有0.197，讓對手束手無策。水手先發投手布萊恩.吳在水手農場新秀排名第7，今年6月首度登上大聯盟，自責分率是偏高的4.96，但K/9值高達9.9次，憑藉著出色的三振能力依舊站穩水手投手輪值。

大谷翔平本季投打都是天使貢獻度最高的球員，即便投球狀況起伏較大，依舊是輪值中最為倚賴的投手。相對於天使積極補強陣容，同樣具有季後賽機會的水手在截稿前卻將終結者席瓦德(Paul Sewald)交易至響尾蛇，在季中交易市場扮演賣家的角色，筆者推測在交易截止日前還會有更多的水手球員被送走，因此陣容更為完整的天使在大谷翔平帶領下，有較高機會搶下系列賽首勝，推薦投注「不讓分玩法-主勝」。