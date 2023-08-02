今為國民黨全代會後首場中常會，國民黨主席朱立倫致詞時表示，國民黨展現團結氣勢，而民進黨陷入信賴危機，只要國民黨大家共同努力，一定會勝選、翻轉台灣，讓台灣更好。

朱立倫表示，上周全代會順利舉行，特別謝謝所有與會的同志大家團結一致，支持侯友宜。而在全代會中，大家展現團結氣勢，相信秉持共同努力的態度，一定會勝選、政黨輪替、翻轉台灣、讓台灣更好，這是我們共同的目標。

朱立倫說，大家看到這段期間國民黨團結努力，民進黨卻產生非常嚴重的信賴危機，不管是現在操盤的總幹事，或客家事務部主任，都陷入論文抄襲的學倫事件中，凸顯民進黨混亂，還有6個立委參選人退選，從台灣頭到台灣尾，立委提名人都涉貪。

朱立倫表示，民進黨多人牽涉到非常大的爭議退選，黨內部應該要徹底對民眾交代，提名過程為何有這麼多不適任、涉貪的候選人，6位立委參選人退選後，讓大家感受到信賴危機。

朱立倫說，國際上，賴清德大膽說要進入白宮，引來國際媒體關注，但在造勢場合所提出來的事情，卻推給國民黨駐美代表處，不負責任的作法，只是想要掩蓋賴清德信口開河、民進黨內亂。

朱立倫表示，請大家看清楚，民進黨信賴危機在黨內、國內、國際都引起很大爭議，國民黨只要團結一致，一定可以獲得民眾的最大肯定。

朱立倫說，侯友宜到日本去非常成功，要特別代表國民黨感謝日本執政黨自民黨、副總裁、青年局、自民黨國會議員熱情接待，日華懇談會今天早上再一次跟侯友宜進行早餐會，特別謝謝在日本的僑界朋友，以及海外部所有在東京、橫濱黨部的同志們舉行僑宴跟成立後援會，大家團結努力接待侯友宜。

朱立倫指出，今天侯回到台北，台北、新北立委同志都會表達最熱情的歡迎，接下來還要去美國訪問，親美、友日、和陸是國民黨堅持走對的路，也讓國際看到國民黨的候選人是真的有國際觀、維護兩岸和平、讓大家過好日子的候選人。