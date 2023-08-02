高雄阿蓮崙港社區，以養鴨文化塑造獨特特色而聞名，但隨著整體大環境產業結構改變，養鴨產業逐漸式微，崙港社區因應時代的改變，近年來積極開發文創產品，並透過農村再生計畫協助推動鴨肉及虱目魚產業，成功將文化傳承與產業經濟結合，為社區帶來更多不同的可能性。

高雄阿蓮崙港社區，以養鴨文化聞名，因應時代的改變，積極改造成文創社區（圖片來源：高雄市農業局提供）

崙港社區在水保局台南分局以及高雄市政府農業局的農村再生計畫幫助下，改變的並未止於產品層面，更修復了古厝聚落，將其打造成文創市集及餐飲DIY活動的據點，而「鴨村瓦房直賣所」的成立，也成為社區串聯在地產業的樞紐，現今得到建築園冶獎，更是社區實現永續發展的砌石。

鴨村瓦房得到建築園冶獎，更是社區實現永續發展的砌石。（圖片來源：高雄市農業局提供）

建築園冶獎素有「南臺灣建築奧斯卡獎」之稱，這個獎項不只重視建築及公共工程的品質，在社區景觀營造部分，更重視在這塊土地上的付出及當地居民的凝聚情況。建築園冶獎透過嚴謹的評審機制，拔擢出許多優秀作品，這次崙港社區「壓村瓦房」獲獎肯定，也是許多當地居民及志工的努力，將除了積極參與社區活動並共同打造整體環境，也將社區的理念及創意完整的傳達給評審委員，讓老社區有了多元的風貌。

當地居民及志工的努力，將除了積極參與社區活動並共同打造整體環境，也將社區的理念及創意完整的傳達（圖片來源：高雄市農業局提供）

高雄市農業局長張清榮提到，崙港社區透過農再計畫改善內部空間，打造「鴨村瓦房直賣所」，這次能獲得園冶獎的肯定是實至名歸，崙港社區將直賣所保留了許多老房子的特色，像舊瓦厝的茅房與浴室，經過彩繪都變成令人會心一笑的打卡點，歡迎全台各地的民眾有機會都來崙港社區走走，體驗特殊的社區文化。

舊瓦厝的茅房與浴室，經過彩繪都變成令人會心一笑的打卡點（圖片來源：高雄市農業局提供）

另外張局長也表示，直賣所除了販售在地產業鴨肉加工品及雷雕文創作品，也是遊客餐飲及社區舉辦DIY活動空間，藉此能吸引更多年輕人進駐，為社區注入新活力。而未來農業局也將持續輔導高雄的農村再生社區，讓每個社區都可以找到自己的優點，並透過產業轉型，找到新的發展契機，繼續保存和傳承當地社區特色文化，讓每片社區都能保有自己獨特的歷史與記憶。