新創公司CATLINK日前在募資平台推出研發產品「AI貓砂盆」，從6月13日至今已獲1530萬2180元募資，不過卻被質疑公司名稱、產品商標及宣傳廣告都與一間大陸公司幾乎一模一樣，CATLINK過去還曾獲選為新北群募輔導計畫，挨批審查不嚴謹；強調，該公司今年在募資平台推出的貓沙盒產品，非2021年的獲輔導計畫產品。

日前有名劉姓網友在臉書上發文，質疑一款在募資平台推出的「AI貓砂盆」不僅與一款大陸的同類商品雷同，幕後研發的新創公司CATLINK也與一間同名的大陸公司十分相似，質疑該公司是從大陸進口獲代理商品，或是根本就是該大陸公司的子品牌。

劉姓網有文中更點出，該公司還宣傳自己能到新北市經發局的群眾募資輔導計畫，質疑經發局審查隨便，一個已成熟上市的產品，輔導他們做群眾募資，「對你們來說是很合宜的呢？」。

新北市議員鄭宇恩指出，針對本次遭質疑以國外已經成熟上市的產品來申請政府補助募資及青創基地的情況，新北市政府應查明真相，若一切符合市府政策，應協助廠商對外說明；若屬市府審查未臻詳盡所導致的疏漏，也應研擬對策，重振新創界對新北創力坊和群募計畫之信任。

對此，經發局說明，群眾募資輔導計畫的相關入選案件皆經過評審委員評估，另外該公司今年在募資平台上架產品，非經發局2021年輔導上架的產品，且當年的參與經發局群募輔導產品，軟體和晶片全由台灣研發製作，非逕代理中國產品。

經發局指出，另查該公司是100％台灣獨資，並在2017年成立的公司，而該公司2021年參與本局群募輔導產品，軟體和晶片全由台灣研發製作，非逕代理中國產品。

新北市青年局表示，所有入駐青年局旗下青創基地的團隊，皆經專業投資人審查其企業商模與產品實力，若審查資料與事實不符，青年局將要求團隊退出育成中心。