PChome昨新北林口外倉發生火警；PChome今表示，貨品以衛生紙為主，且都有投保相關保險，而外部倉商品出貨金額約佔本公司營收 0.6％，對營運不會有重大影響， 同時，PChome已啟動各倉調度應變，不影響後續衛生紙的銷售。

PChome表示，這次大火發生在新北市林口區湖子路 17-8 號所承租的小型外部合作倉，當時倉庫工作同仁均於五點半下班，確認全員平安；該倉庫建物約 1000 坪，貨品大宗為衛生紙等貨品，另有第三方倉儲 物流業務所存放的貨品，並有投保相關保險。

不過，目前起火點不明，真正起火原因尚待消防單位勘查鑑定，並釐清相關責任歸屬，後續會交由保險公司處理，PChome強調，不影響公司營運。 此外部倉商品出貨金額約佔本公司營收 0.6％，對營運不具重大影響， 同時已啟動各倉調度應變，不影響後續衛生紙的銷售。

PChome網家集團強調，所有主倉、外部倉每年皆依照政府法規進行年度消防檢修申報，目前已同步啟動所有消防公安的點檢作業。