國民黨總統參選人侯友宜近日訪日，前立委郭正亮透露，侯友宜從日本回來後，不僅會開始跟各區小雞聚餐，也將親上火線跟民進黨對抗。郭正亮認為，侯友宜向來不習慣在爭議跟衝突中做選戰，但他強調，2024總統大選，侯友宜是挑戰者，「就要這樣幹」。

郭正亮今（2）日在政論節目《大新聞大爆卦》中提到，有聽說侯友宜從日本回來後，會開始努力跟各區小雞聚餐及聽大家意見，另外則會開始在火線上跟民進黨對抗。郭正亮認為，侯友宜站到火線上將考驗其口才、表達能力以及攻擊力道，而此舉也一定會上新聞。

郭正亮進一步表示，侯友宜的個性太客氣，不習慣在火線上持續在爭議跟衝突中做選戰，包括侯選了兩次新北市長都不是這樣的做法。但郭正亮強調，侯友宜這次是挑戰者，就要這樣幹。郭正亮也舉例，民眾黨總統參選人柯文哲過去訪金門時，第一時間就主張蓋金廈大橋，當時柯被問及若解放軍從金廈大橋開過來打金門怎辦，柯文哲則回應若發生此事就把金廈大橋炸掉。郭正亮直言，這樣的言論會讓大眾記得。

郭正亮透露，資深媒體人黃暐瀚曾表示，侯友宜每個政見都有提過，但沒人有印象。郭正亮認為重點就在這裡，並強調侯友宜要把政見主張轉為文宣戰，並針對民進黨的弱點攻擊，選舉尾聲一定是某個文宣議題打超過兩個禮拜，這樣才有辦法把人號召出來。