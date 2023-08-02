宏碁一年一度Acer Day邁入第7年，今年以「AceYourWorld」為主題，核心理念在於透過創新科技，賦予個人力量，激勵潛力，在不同領域中取得成功。慶祝8月3日的Acer Day，宏碁特別舉辦多元品牌日加碼活動回饋消費者。

即日起至8月31日止，至Acer Store官方商城購買指定商品，送萬元購物金，主打Predator Helios Neo 16電競筆電，免登錄直升32GB RAM，以及輕薄時尚款Acer Swift Go OLED可擴充筆電，和13代效能桌機Aspire TC 1770，2萬元有找；MOMO購物網品牌日8/3全館1折up、當天限定回饋37%(最高)，主打獨家爆品Swift Go(SFG14T-70D9)，觸控可擴充SSD，一日價下殺4千。另外Swift 3 OLED輕薄筆電及17吋獨顯電競筆電Nitro 17更享有期間限定特價，8月3日的直播現場還有更多好康。

8月2日至8月8日，蝦皮商城Acer品牌周加碼最高回饋5700元，推薦14吋Swift Go輕薄筆電獨家擴充SSD原廠保固，特價3萬1900元。

​​即日起到8月20日止的假日，Acer Day一日店長全台巡迴活動巡迴至新竹NOVA、中壢NOVA及東海NOVA等3C賣場人潮聚集的宏碁專售店，現場享有四大好康：第一，前十名粉絲排隊享有店長好禮及與店長合影活動；第二，每天限量一名Aspire Vero環保筆電1元競標活動；第三，現場體驗並完成IG濾鏡打卡就可索取Acer Day胸針；第四，加碼四大購機優惠：前20名購買者可與店長互動玩遊戲與合影、獲得合影照1張、店長加持刮刮樂1張及Predator高級後背包1只(市價1990)。宏碁貼心服務Acer VIP，將發送邀函，現場可兌換精美Swift吸管杯。