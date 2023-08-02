肌少症是老年失能的兇手，根據國健署統計，台灣65歲以上長者肌少症盛行率男性為23.6％、女性為18.6％，若能及早發現就能及早防治。對此，營養師黃楀軒分享4招自我檢測肌少症，分別透過虎口、鎖骨、太陽穴及小腿圍的外觀來快速推判，只要有1項符合就可能是肌少症。

營養師黃楀軒在臉書粉專「黃魚營養師 白袍日記」發文表示，人體肌肉會隨著年齡增長而減少，40歲後，肌肉量以每10年減少8％的速度流失；70歲後，則以每10年減少15％的速度加速流失。

黃楀軒指出，肌少症是老年失能的兇手之一，伴隨著徵兆包含，1年內跌倒次數超過2次以上；長輩的續電力和過去相比變差；室內平地行走困難，6公尺內行走，每秒速度低於0.8公尺；非刻意減重，6個月內減輕原體重的10％，或是在1個月減輕原體重的5％；握力下降，常提到東西拿不動或毛巾擰不乾；吞嚥困難，包括清喉嚨、喝水嗆咳、咬不動比較硬的食物等頻率增加。

至於該如何及早發現肌少症？黃楀軒提供4招簡易自我檢測，觀察虎口，大拇指與食指夾緊交界處，是否凹陷或沒有凸起；觀察鎖骨，是否較以往有明顯凹陷；太陽穴，是否有明顯凹陷；小腿圍，雙手食指與拇指圈成圓，能否輕易圍住小腿最粗的地方。只要上述4項有1項符合，就可能是肌少症。

最後，黃楀軒呼籲，預防及延緩肌少症，對長輩來說很重要，多一個長輩維持良好的身體狀況，就能多一個照護負擔少的家庭，一旦疑似出現肌少症徵兆，務必要尋求專業人士的幫助。她提醒日常做到吃夠、動對、好好生活，才能讓遠離肌少症。