NONO（陳宣裕）6月30日遭網紅「小紅老師」按鈴控告他涉嫌性侵、性侵未遂、強制猥褻、性騷擾、性侵未成年少女等罪，台北地檢署今（2日）指揮婦幼隊發動搜索約談，NONO下午移送北檢複訊時，身穿白色上衣、全程不發一語，巧合的是，先前被控偷拍未成年私密片的炎亞綸，上個月遭檢警搜索約談，也是身穿白衣應訊，兩人同樣50萬元交保。

NONO遭網紅「小紅老師」指控多次性侵、騷擾她及多名年輕女子，小紅老師6月30日到台北地檢署按鈴控告他涉嫌性侵、性侵未遂、強制猥褻、性騷擾、性侵未成年少女等罪，北檢上月分「他案」偵辦，台北地檢署今指揮婦幼隊發動搜索約談，NONO下午移送北檢複訊時，穿白色上衣現身，被媒體問「有無性侵？」他則沒有回應。

台北地檢署2日指揮台北市警局婦幼隊，首度以被告身分約談NONO（中），並將NONO移送北檢。（劉宗龍攝）

NONO現身引發全場混亂，NONO寸步難行，有媒體搶拍因此跌倒在地，還有圍觀民眾高喊「人渣」，檢察官經1個多小時的複訊後，檢察官訊後認為NONO涉嫌重大，但無羈押必要，依妨害性自主等罪諭令NONO 50萬元交保。

炎亞綸上月到士林地檢署進行複訊，訊後以50萬交保。（圖／中時資料照）

巧合的是，先前被控偷拍未成年私密片的炎亞綸，上個月遭檢警搜索約談，也是身穿白衣應訊。士林地檢署7月3日指揮警方傳喚炎到案，兵分3路搜索炎的住居所、工作室，查扣炎的電腦、雲端下載大量影音資料，檢察官複訊後依《兒少性剝削防制條例》等罪諭令炎以50萬元交保、限制出境、出海。炎亞綸交保後表示，他會全力配合司法調查，也會捍衛自己清白。

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