南韓啦啦隊女神李多慧自四月起加入中職「樂天女孩」後，一舉一動都備受關注，而她與其他與女孩們可愛的互動也成為焦點之一；近期樂天女孩隊長藍藍再社群曬出與李多慧的合照，寫下「跳完明星賽 更愛大（多）黑（慧）了」，並透露李多慧私下的個性。

藍藍在IG上發文大讚李多慧「永遠都用十二萬分的力量感染周圍的人，明明比她大，卻時常被照顧著」，她也提到「多慧說她是笨蛋，因為當大家捉弄我的時候，只有她愛我」文末直接表示「這是告白文」最後附上兩人牽手、臉貼臉及一起鬥雞眼的可愛合照，讓粉絲直呼要她們在一起。

對此，李多慧在底下回覆：「籃❤多，愛你唷！！！」可見兩人的好感情，其他網友見狀也興奮留言「在一起」、「神仙組合、太香了」、「愛爆多籃組合」，連樂天女孩舞蹈總監陸筱晴與副總監小帆也留言「兩個都好棒」、「好可愛的兩隻」。

事實上，籃籃日前曾轉發一張她與林襄以及李多慧同台畫面，讓她忍不住向粉絲喊話發問「這個組合團名」，其中有粉絲回答「千里籃襄慧」，讓籃籃直呼「可以」，接著再轉發粉絲在場邊拍下的影片，一旁寫下粉絲建議的團名「千里籃襄慧」，似乎對團名相當滿意。