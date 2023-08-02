《時來運轉》運彩報報－電競LOL精彩賽事推薦

《英雄聯盟》韓國職業聯賽（LCK）例行賽來到最後一週的賽程，季後賽的6個名額，截至8/1，已有5支隊伍確定取得，分別是KT羅斯特（KT Rolster）、GEN.G戰隊、HLE戰隊（Hanwha Life Esports）、DK戰隊（Dplus KIA）及T1戰隊（依戰績排名由高至低排序）。至於季後賽最後一個名額，剩下的5支隊伍目前是「人人有機會 個個沒把握」，本週的每一場比賽，對他們來說都至關重要。週四（8/3）安排有2場比賽，由DRX戰隊對上BRO戰隊、HLE戰隊對上GEN.G戰隊，比賽在虎牙直播、Twitch…等平台上都有直播，精彩可期，切勿錯過。以下是相關分析：

8/3（四）16:00，BRO戰隊＠DRX戰隊，推薦：不讓分「BRO戰隊」勝

先說BRO，戰績4勝12敗（勝率25%）排名第9。上週的比賽對上LSB（Liiv SANDBOX）、農心紅軍（Nongshim RedForce）兩支隊伍，吞下2連敗，也讓BRO喪失爭取季後賽最後一個名額的主動權，即使接下來對DRX的比賽拿下勝利，BRO晉級與否，尚需視其他隊伍的戰績而定。數據方面，BRO戰損比（Kill to Death ratio）0.77，平均每局8.2個擊殺、10.7個死亡，在10支隊伍中排名第7。再說DRX，戰績同樣4勝12敗。上週的比賽對上T1、HLE，取得1勝1敗的成績，也讓例行賽戰績常掛榜上末位的DRX，仍未斷絕晉級季後賽的機會。數據方面，DRX戰損比0.61，平均每局8.7個擊殺、14.3個死亡，在10支隊伍中依然敬陪末座。本場比賽，BRO雖然上週的表現不甚理想，但兩隊的實力差距不小，BRO陣中的Morgan、Karis等選手的操作還是有相當高的上限，看好能拿下比賽勝利，因此推薦不讓分BRO勝。

8/3（四）18:30，GEN.G戰隊＠HLE戰隊，推薦：HLE＋1.5（局）勝

先說GEN.G，戰績15勝1敗（勝率94%）排名第2。上週的比賽對上LSB、DK兩支隊伍，皆以直落2的比數取得勝利。GEN.G是LCK的傳統強隊，實力堅強，陣中不僅Chovy、Doran等選手征戰經驗豐富，小將Peyz本賽季KDA值7.1的精彩表現，也讓他成功站穩LCK頂級下路選手的位置。數據方面，GEN.G戰損比達到驚人的1.91，平均每局14.5個擊殺、7.6個死亡，在10支隊伍中僅次於KT的2.01。再說HLE，戰績11勝5敗（勝率69%）排名第3。已取得5連勝的HLE，目前士氣正旺，中路Zeka和打野Grizzly兩位選手對隊伍近期的連勝，有著關鍵性的作用，若兩人能在季後賽延續目前的火熱狀態，HLE應能在季後賽取得不錯的成績。數據方面，HLE戰損比1.34，平均每局13.1個擊殺、9.8個死亡，在10支隊伍中排名第3，僅次於GEN.G。本場比賽，雖說GEN.G實力堅強，HLE要贏得比賽或許有難度，但HLE近期的狀態相當好，頗有機會能在GEN.G手中拿下一局，推薦HLE受讓勝。