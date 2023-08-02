餐廳老闆也公布影片，白米與廚餘都給員工下班帶回餵食家禽。（業者提供）

有網友在臉書ｐｏ出一段影片，指控到花蓮某餐廳用餐，拍下員工把客人吃剩的白飯倒回飯鍋，質疑店家把回收白飯給其他客人，讓不少對餐廳衛生感到疑慮，但業者喊冤，當時是已經接近打烊，為減少廚餘，剩餘白飯是給員工帶回家養雞或餵狗，懷疑可能是同業競爭惡意指控，不排除提告。衛生局今早派員稽查，發現部分缺失，已輔導業者8月16日前改善。

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」爆料，他1日到花蓮某間餐廳吃飯，正好目睹店員把各桌回收的剩飯逐一倒回飯鍋，「晚上越想越受不了，打電話詢問您們，告訴我說白飯會另外收回廚餘」，但質疑為何收桌的時候不倒在一起，表明是廚餘，而是收好整車的飯才倒回飯鍋，而且還仔細挑出較髒的飯，「我都懷疑我中午吃的飯哪裡來的」。影片曝光，引起網友熱議。

陳姓業者今天回應，為減少廚餘量，客人吃剩下的飯菜，都讓員工帶回去養雞餵狗，之所以有「挑選」的動作，是因為要把多餘的油脂去除，避免動物吃太多油，不可能再給其他客人吃，怎麼可能為了一點白飯毀損商譽。

陳老闆說，餐廳每天只有營業午餐時段，昨天爆料的客人是最後一桌，其他客人都離開了，就算回收白飯，也不可能留到晚上。且每天準備新鮮食材，白飯也是依照客人人數當天現煮，只會多不會少。

餐廳老闆公布錄影畫面，員工下班後就提著白飯跟廚餘離開，絕對不可能為了一點白飯就毀了經營一年多的聲譽，更不可能讓客人吃回鍋飯。餐廳主打原住民特色餐點，經營1年多，好不容易熬過疫情困境，懷疑是同業惡意爆料，如有屬實不排除提告求償。

花蓮縣衛生局指出，收到該餐廳被爆料的影片，已派人員前往稽查，業者否認回收白米，業者說明廚餘處理，客人用餐後，逐桌收取，於餐廳室內將廚餘飯菜分類，再用推車送至戶外廚餘桶。不過，衛生局要求、輔導業者應專區處理廚餘、過期食品，先送至廚房集中，再移至戶外分類。

衛生局說，現場發現部分員工未著整齊工作衣帽、食材未離地存放、冰箱內部分食材未覆蓋、生熟食區隔存放、刀具未定位存放、倉儲見蜘蛛網、排風扇對外孔徑過大，已要求業者8月16日前限期改善。