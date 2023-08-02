颱風卡努襲台，台北市長蔣萬安2日下午前往台北市災害應變中心，主持卡努颱風應變中心第一次工作會議。會中提及，水利處將於下午4時宣布疏散門只出不進，未依規定將車輛自行移出河濱公園者，將分別裁處大型車4800元、小型車2400元、機車1800元。

台北市長蔣萬安2日主持卡努颱風應變中心第一次工作會議，聽取各局處報告。災害防救辦公室報告，今日下午起颱風宜速逐漸減緩，風雨逐漸變大，預計4日中午後風雨逐漸趨緩，且颱風期間以西北風為主，滿潮水位可提升1.8至2公尺。日累積最大雨量可達170毫米，士林、北投雨量較多。

災害防救辦公室報告研判，明日陽明山山區平均風7至8級、陣風9至11級，平地平均風6至7級、陣風8至10級。

媒事組則說明，水利處將於下午4時宣布疏散門只出不進，水利處、警察局交通大隊等單位配合整備。水利處表示，適逢天文大潮、颱風外圍環流影響，高機率漫淹，將於4時宣布疏散門只出不進，晚間10時關閉。另，基隆河內1、內2、基11疏散門明日早上10時關閉，新店溪新3、新3-1、新2明日4時進行只出不進管制、10時開始拖吊。

交通局指出，將於宣布10分鐘內發送簡訊提醒車主移車。警局表示，將了解水門外停車狀況，交通局備有430個拖吊位置，晚上8時進行拖吊作業。

另，依台北市政府7月26日修正「本市河濱公園車輛停放禁止及限制事項，平時或本府發布疏散門管制『只出不進』期間違規停車之處罰原則」公告，市府發布疏散門管制「只出不進」4小時後，未依規定將車輛自行移出河濱公園者，將分別裁處大型車4800元、小型車2400元、機車1800元，還有移置費及保管費。