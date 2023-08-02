「榮耀20 ETF啟動財富博覽會」主要分為「創富舞台區」、「主題館」、「創富理財區」及「ETF沙龍區」等四大展區。其中「創富舞台區」規畫兩天滿檔的精彩活動：8月11日上午舉行開幕典禮與國際論壇，下午安排「財經名人談投資」及3場「投資找專家」講座，分享ETF投資策略及展望。8月12日上午由理財部落客現身說法，並辦理3場「投資找專家」講座；下午則是重頭戲「ETF機智擂台大對決」，由學生及社會大眾事先報名組隊參賽。

「主題館」由主辦單位台灣證券交易所，與證券櫃檯買賣中心、台灣期貨交易所及台灣集中保管結算所等協辦單位共同規畫，邀請民眾來探索ETF的過去、現在和未來，除了每日兩場由主播帶路的定時導覽活動外，並準備數千份贈品。

本次博覽會不僅投信投顧公會、券商公會、期貨公會均共同支持推動，國內多家投信、證券業者也參與響應，將於「創富理財區」設攤參展與民眾面對面交流。另外，「ETF沙龍區」亦將有8場投資說明會，由專家、業者分享有關ETF與投資最新的市場見解。