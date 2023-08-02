彰化縣政府今天公告將在10月27日代為標售40筆從1945年後遺留的未釐清權屬土地，其中單價最貴的一筆出現在彰化市彰化孔廟正對面，前身為銀宮戲院的國產連鎖服飾店「NET」，是蛋黃區中的精華地，面積3.63坪，單坪底價74萬2727元，總底價269萬6100元。

彰縣府今年6月30日完成今年第1次代標售未釐清權屬土地，第2次將於10月27日開標，今天進行公告，其中有16筆是在今年第1次未標脫，這次進行第2次標售，新增的則有24筆，合計共40筆，多為商業區土地、住宅區土地、鄉村區乙種建築用地、特定農業區農牧用地等。

彰縣府地政處長蔡和昌指出，這次新增代標售的24筆土地中，總底價最高的一筆是鹿港鎮復興路上新宮段地號45，面積51.46坪，單坪37萬9987元，總價1955萬4145元；單坪底價價格最高為彰化市孔門段地號827，商業區土地，每坪底價74萬2727元，面積3.63坪，總價269萬6100元。

蔡和昌說，彰化市孔門段地號827的商業區土地，現況為磁磚騎樓地，有停放機車，該筆土地當年應該是土地徵收後留下來的畸零地，原3個人共同持分，二次大戰後經過了70多年，地籍資料已找不到3位原登記名義人，因此被列入地籍未釐清名冊。

彰縣府指出，二次大戰後，全國各地遺留不少土地產權不清、設籍住址與持有人不符，或登記持有人沒有戶籍資料等產權無法釐清的土地，各地方政府於2001年陸續清查列冊，並從2013年開始代為標售解決爭議，標售底價參考當地市價訂價，以避免賤賣惹議。