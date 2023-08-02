今年第六號颱風卡努持續增強，中央氣象局昨(1日)已發布海上颱風警報，今(2日)晚可能發布陸上颱風警報，預計3日、4日會最接近台灣東北部，新北捷運公司因應卡努颱風可能帶來的風雨，已展開防颱應變準備，並同時宣佈停駛標準，後續將依據防颱防洪SOP，確保颱風期間捷運系統和旅客安全。

新北捷運公司說，包括淡海及安坑的輕軌系統，當遇瞬間風力強度達8級時，列車將降速為時速30，若10分鐘平均風力強度達6級或瞬間風力達9級以上時，將依照標準作業程序暫停營運。

新北捷運公司指出，而環狀線中運量系統，若遇瞬間風力強度達8級，或10分鐘平均風力強度達7級或瞬間風力達10級以上，列車將降速為30km／h，第1次到站暫停2分鐘，若持續風力未減弱，將安排端點站清車疏散旅客並暫停營運。

新北捷運公司也提醒用車民眾，若遇風雨出門時需注意自身安全，若於搭乘過程中遇風雨因素導致列車降速或暫停營運，請遵從司機員或站務人員引導避險，以策安全，相關即時營運資訊民眾可上新北捷運公司官網或新北捷運粉絲專頁查詢。