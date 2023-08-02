頭頸癌是國人常見癌症之一，每年新增超過1萬例患者，是男性發生率第3、死亡率第4位的癌症，且高達6成患者診斷時已是晚期。60歲的吳先生，7年前罹癌時，喉嚨出現棒球大小的腫瘤，原以為自己只能活半年，但到北榮接受「前導式化學治療組合」後，保留了咽喉機能，得以正常說話、工作，至今未復發。

北榮耳鼻喉頭頸醫學部主治醫師張嘉帆指出，頭頸癌泛指發生在頭頸部的癌症，常見的包括口腔癌、口咽癌、鼻咽癌、下咽癌、喉癌等。這些患者中，超過9成過去曾有吸菸、飲酒或嚼檳榔的習慣，由於腫瘤早期的症狀較不明顯，有6成以上發現時都已是晚期。

過去對於晚期喉癌和下咽癌，主要是以全喉切除手術為主，雖然存活率高達8成，但術後的患者總是哭喪著臉回到診間，原因影響外觀和功能。張嘉帆表示，全喉切除的患者得從氣切口呼吸、難以說話，喪失嗅覺、吞嚥困難、怕水（無法游泳）等，生活品質大受影響，但近年來，器官保存的觀念逐漸發展，許多合併化學治療及放射線治療的組合陸續被提出，同樣也可達到與全喉切除手術相同的存活率。

北榮頭頸癌治療團隊研發「前導式化學治療組合」，先以全身性化學藥物治療之方式，治療約2至3次，讓咽喉癌腫瘤範圍縮小，再以經口二氧化碳雷射顯微手術將殘餘的腫瘤切除，不需切除全喉，維持患者術後說話、吞嚥、呼吸等重要生理機能，同時達到腫瘤局部控制的目標。目前北榮的「前導式化學治療組合」已施行近10年，3年存活率可達7成。

60歲的吳先生，罹患第4期下咽癌，過去曾有吸煙、飲酒或嚼檳榔的習慣超過20年。7年前，吳先生至北榮就醫時，發現下咽部出現棒球大小的腫瘤，因呼吸困難，在外院接受氣切。原以為只能活半年的他，經北榮頭頸癌團隊評估後，接受前導式化學治療，讓腫瘤體積縮小，再施以經口二氧化碳雷射顯微手術，最後再輔以術後放射線治療，吳先生得以保留咽喉機能，生活品質大幅改善，至今並無復發跡象。

北榮耳鼻喉頭頸醫學部主任朱本元表示，許多頭頸癌患者都為勞工階層，沒有太多錢可以治療，北榮研發的「前導式化學治療組合」具有健保給付，病人不需花大錢治療。這項治療，適用於局部晚期的頭頸癌，多用於3期以上的患者，若2期的患者，局部腫瘤較大，也可適用。

1990年開始，北榮引進二氧化碳雷射顯微手術治療，用於早期喉癌與下咽癌，後又將此技術應用於中、晚期的咽喉癌。在頭頸癌治療團隊的共同努力下，3年存活率比其他醫學中心高出2成，同時也大幅提升喉部保留率近5成。2018年，北榮團隊也因此獲得SNQ國家生技品質銀獎的肯定。

預防勝於治療，頭頸癌之致病原因，大多和抽菸、喝酒及嚼檳榔習慣有關。北榮耳鼻喉頭頸醫學部提醒民眾，要避免接觸這些致癌因子，若有前述習慣，要盡快戒除。由於頭頸癌病患約6成以上都有頸部腫塊，若有摸到頸部有異狀，也請立即就醫，以利確定診斷，及早治療。