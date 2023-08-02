民眾黨主席柯文哲連日猛攻前瞻基礎建設經費補助「大小眼」，昨又質疑預算執行率不等於完工率。行政院副院長鄭文燦2日重申，雙北軌道建設獲得中央許多支持，不比其他地方少，而前瞻計畫價值在於提高城市競爭力、紮實公共建設基礎，平衡城鄉差距，「這些錢都用在各縣市，沒有放在行政院口袋，沒有藍綠或地方中央之差。」

鄭文燦指出，軌道建設的真實全貌須視「前瞻建設加公建計畫」，台北市的南北環線、東環線、汐東線、基隆捷運、信義線東延段及萬大線第一期皆納在兩個計畫中，中央給北市的支持不會比其他地方來的少，新北市的安坑輕軌、淡海輕軌第一期、南北環、萬大線及未來幾點路線也納進前瞻計畫，顯見雙北獲得很多支持，這是事實。

鄭文燦表示，過去雙北已投入1兆2000億的捷運建設經費，而前瞻計畫預算將近8000億，第一期到第三期若執行率未達9成，立法院不可能同意編列下一期。 他指出，一條捷運從規畫4年、施工工期8年，合計長達12年時間，有的還沒完成很正常，如果按照柯市長標準，南北環也還沒完成，完工率是零；東環線遲至2020年才提出綜合規畫，政院2年左右完成核定逾1300億預算，但東環也還沒開工，開工率也是零。

他強調，無論中央或地方政府，在執行重大建設時都希望兼顧每個都會圈需求和城鄉平衡，盼透過前瞻計畫，讓每個縣市提高城市競爭力、紮實公共建設基礎，這就是前瞻的價值。

他表示，例如颱風季節來臨時，要做到不淹水不缺水，必須投入大量經費，從陳水扁政府時代的8年800億，到馬英九時代的6年600億流域綜合治理計畫，到現在的1800億前瞻水環境計畫，目的也是希望提高防災韌性，「這些錢都用在各縣市，沒有放在行政院口袋，沒有藍綠或地方中央的差別。」希望大家一起將重大建設都落實。