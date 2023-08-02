【全程字幕】卡努現「雙眼牆」達顛峰！ 北北基防豪雨灌入最新路徑曝 @ChinaTimes

卡努颱風逼近台灣北部海域，可能挾帶豐沛雨量，台北翡翠水庫管理局嚴陣以待，翡管局長林裕益指出，截至2日中午12時，翡翠水庫的水位距離滿水位9.87公尺，目前控留25％庫容，足以承受降雨量達350毫米以上。

林裕益表示，每年7至9月西太平洋形成颱風最為頻繁，在防汛期間，翡翠水庫控留20％到30％的餘裕庫容，有利截留蓄積上游北勢溪洪水，調降水庫下游新店溪的洪峰流量，減免水患。

林裕益說明，截至8月2日中午12時，翡翠水庫水位距離滿水位9.87公尺，目前控留25％庫容，將可攔截新店溪上游北勢溪洪水至少8600萬噸，相當足以承受降雨量達350毫米以上，發揮水庫蓄洪防災功效。

為即時量測集水區降雨情形，翡管局設有一套水文氣象測報系統，確保颱洪時期防洪的水庫操作運轉。翡管局根據氣象預報資料指出，卡努颱風目前越靠近台灣，行進速度越緩慢，恐拉長降雨延時，雨量增加，必須做好防範措施。

翡管局水庫操作科長林保隆表示，每逢颱風或豪大雨來臨，經常會使翡翠水庫入庫流量大增，水庫操作必須更審慎管控，翡翠水庫攔截蓄積集水區降雨，約可調節降低水庫下游7成的洪峰流量。

林保隆說明，翡翠水庫集水區位於新店溪上游的北勢溪流域，水庫放水與南勢溪匯流為新店溪，流至華江橋附近，再與大漢溪匯流入淡水河，颱風豪雨期間，翡翠水庫都儘量將北勢溪洪水攔蓄於水庫，降低新店溪及其下游地區水患威脅。