向潛在投資人推介Arm的路演活動（Roadshow），將於9月首周就要開始進行，然後在接下來的1周為此IPO訂價。從Arm最新估值來看，市場出現明顯變化，開始向生成型AI與相關晶片技術大感興趣。

彭博社報導，年初期間Arm的價值，最低曾下看至300億美元左右。但軟銀創辦人孫正義認為，300億美元實在有點少。至於估值最高部分，軟銀集團高層也希望能從700億增至800億美元。同時，Arm也希望能籌到100億美元營運資金。

美國加州諮詢顧問公司TECHnalysis Research認為，過去一段很長的時間內，扮演重要角色的Arm一直身處幕後，鮮為人知。不過，愈來愈多人知道Arm在科技產業上所占的份量以及重要性。

據悉，Arm在4月時，遞過件申請可能是今年規模最大的一樁IPO，包括Nvidia以及英特爾等大型高科技業者，也都對入股Arm非常感興趣。彭博社報導，高盛、摩根大通、英國巴克萊，以及日本瑞穗金融集團，都被欽定為此IPO承銷銀行。

全世界幾乎所有智慧手機都可看到Arm的身影，因為Arm出售設計微處理器所需之藍圖，並授權稱之為指令集（instruction set）的技術。同時，這些技術也決定軟體如何來跟晶片相互傳遞訊息。

不過，近年來因手機市場飽和，未見大幅成長之下，Arm也積極開拓其它需要更先進技術的業務，例如雲端運算以及人工智慧AI應用程式等，部分資料中心所需要的晶片。

資料中心的處理器，不只是最貴且利潤也是最高的產品之一。亞馬遜已在自己AWS雲端服務內，使用Arm為主的晶片。因為Arm這種晶片無論在效能還是花費上都相當物超所值，並已被4萬個AWS客戶所採用。

軟銀在2016年以320億美元收購Arm後，並從倫敦證券交易所（LSE）下市以來，Arm的價值就因為晶片族群股價的起起伏伏，表現地上上下下。孫正義非常看好Arm未來成長潛力，以及在半導體矽智財的領先地位。

去年2月，孫正義曾表示，希望Arm新掛牌的金額規模，能成為半導體產業中最大的一個。若Arm能成功打贏未來IPO這一仗的話，也可讓旗下因投資失利，光是過去兩個財年就損失6.9兆日圓，約480億美元的願景基金重現生機。同時，軟銀或將就此走出財務吃緊的陰霾。